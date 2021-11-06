Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma ekipleri denetim yaptı - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri, minibüs ve halk otobüslerine yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk sahasında trafik düzeni ve güvenliğin sağlanması için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçeler arası seyahat yapan minibüslere yolcu gibi binen kadın jandarma personeli, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Sürücüsü kurallara uyan bir minibüsü uygulama noktasında durduran jandarma ekipleri, şoföre teşekkür etti.

Bu sırada kendisini yolculara tanıtan kadın jandarma personeli, firmanın haberi olmadan araca yolcu gibi bindiğini söyledi.

Otobüs kazalarında ölüm ve yaralanmaların en çok emniyet kemeri takmamaktan kaynaklandığını vurgulayan jandarma personeli, sürücü ve yolculardan trafik kurallarına uymalarını istedi.