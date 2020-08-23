Son dakika... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAH 427 ile 23 EC 323 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 AAH 427 plakalı otomobil, boş bir binanın kolonuna çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ