Son Dakika! Elazığ'da tüm spor faaliyetleri durduruldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Elazığ'da tüm spor faaliyetleri durduruldu! - Son Dakika Spor

Son Dakika! Elazığ'da tüm spor faaliyetleri durduruldu!

6 saat önce

İl Spor Güvenlik Kurulu'nca alınan karara göre, kentteki tüm spor faaliyetleri durduruldu.

Son Dakika! Elazığ'da tüm spor faaliyetleri durduruldu!, System.String[]

İl Spor Güvenlik Kurulu'nca alınan karara göre, kentteki tüm spor faaliyetleri durduruldu.


Valilikten yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Deprem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07 
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