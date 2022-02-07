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Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

07.02.2022 11:50
Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Elazığ'da otomobilde 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'da otomobilde 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Diyarbakır'dan kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Takibe alınan araç otomobil kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar bulundu, otomobildeki 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır, Uyuşturucu, Elazığ, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Elazığ'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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