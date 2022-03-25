Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

25.03.2022 15:11
Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişi üst aramasında 2 kilo 30 gram esrarla yakalandı. Yürütülen soruşturma sonucu uyuşturucuyla bağlantılı bir zanlı daha gözaltına alındı.

Öte yandan kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Ayrıca son bir haftadaki çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aramalarda 205 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 303 sentetik hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberleri! Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberi | Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement