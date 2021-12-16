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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

16.12.2021 15:02

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıELAZIĞ Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ELAZIĞ Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Bu sırada ikametten çıkan H.G.B.'nin üst aramasında 1. 16 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ardından sürdürülen operasyonda ise ikamette bulunan B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 36 gram Metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.B.G. hakkında gerekli işlemler yapılırken, B.Ç. isimli şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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