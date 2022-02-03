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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

03.02.2022 15:24

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 24,63 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki İ.Ş. (55) ve F.N.Ş. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada 4,54 gram eroin ve 20 uyuşturucu nitelikli hap ile hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ş. tutuklandı, F.N.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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