Son dakika! Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde durumlarından şüphelenilen M.A. ve A.O'nun yapılan üst aramasında 335 gram metamfetaminle ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A'nın "Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan arandığı ve açık cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklandı, A.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.