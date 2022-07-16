Son dakika... Yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
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Son dakika... Yaralı leylek tedavi altına alındı

16.07.2022 13:12

Son dakika haberine göre Elazığ'da vatandaşlar tarafından ayağı kırık bulunan leylek tedavi altına alındı.

Elazığ'da vatandaşlar tarafından ayağı kırık bulunan leylek tedavi altına alındı.

Merkez Yünlüce köyü sakinlerinden Yalçın Kaymaz, merada ayağı kırık leylek buldu.

Eşinin yardımıyla leyleğe ilk müdahalede bulunan Kaymaz, durumu Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, leyleği Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Ayağı kırık leylek, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

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