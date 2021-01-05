Trafik kazasında ölen baba, anne ve kızının cenazeleri yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Trafik kazasında ölen baba, anne ve kızının cenazeleri yan yana toprağa verildi

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi yana yana defnedildi.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi yana yana defnedildi. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mehmet Kaya (65), eşi Makbule Kaya (68) ve kızları Sevgi Sesveren'in (32) cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı. Asri Mezarlığına getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Cenazeye katılan Valisi Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, aileye başsağlığı diledi. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Yiğit'in (24) cenazesinin de Maden ilçesine bağlı Osman Çayır köyünde defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, kazada yaralanan Sevgi Sesveren'in kızı Sude Sesveren (12) ile Ali Yiğit'in (33) hastanedeki tedavileri sürüyor. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay Mehmet Kaya (65) idaresindeki 23 K 5497 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda dün Ali Yiğit (33) yönetimindeki su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada, sürücü Kaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçlardaki 5 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobildeki Makbule Kaya ve Sevgi Sesveren ile hafif ticari araçtaki Hüseyin Yiğit müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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