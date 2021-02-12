Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı 107 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı 107 yaşında hayatını kaybetti

12.02.2021 20:12
Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı 107 yaşında hayatını kaybetti

ELAZIĞ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti.

ELAZIĞ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak'ta Nazırlı'yı tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. 107 yaşında hayatını kaybeden Nazırlı'yı, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak'ta geldiği Elazığ'da, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hafız Abdullah Nazırlı için başsağlığı diledi. Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ'da iken kendisini ziyaret eden eşim bana, 'muhakkak gitmelisin' dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım. Cumhurbaşkanımızın gönül dostu. Bir Allah dostu. Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin."

Kaynak: DHA
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Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı 107 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı 107 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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