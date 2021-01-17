Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Elazığ merkezde 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, İzmir'in Çeşme açıklarında saat 11.00'de 3,8, Çanakkale'nin Gülpınar açıklarında saat 11.07'de 3,1 ve Erzincan Kemah'ta saat 11.11'de 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Son olarak AFAD verilerine göre Elazığ merkezde saat 12:24'te 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Paylaşılan verilere göre, deprem derinliği 17,14 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Ayrıntılar geliyor...