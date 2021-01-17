Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Elazığ merkezde 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Elazığ merkezde 4,1 büyüklüğünde deprem
17.01.2021 12:37
Son dakika! Bugün İzmir, Çanakkale ve Erzincan'da art arda meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. Son olarak Elazığ merkezde saat 12:24'te AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, İzmir'in Çeşme açıklarında saat 11.00'de 3,8, Çanakkale'nin Gülpınar açıklarında saat 11.07'de 3,1 ve Erzincan Kemah'ta saat 11.11'de 3,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.
Son olarak AFAD verilerine göre Elazığ merkezde saat 12:24'te 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Paylaşılan verilere göre, deprem derinliği 17,14 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
Ayrıntılar geliyor...
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