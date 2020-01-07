Son Dakika | Elazığspor'a 3 dönem geçici transfer yasağı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Elazığspor'a 3 dönem geçici transfer yasağı - Son Dakika Spor

Son Dakika | Elazığspor'a 3 dönem geçici transfer yasağı

6 saat önce

TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik geçici transfer yasağı geldiği bildirildi.

Son Dakika | Elazığspor'a 3 dönem geçici transfer yasağı, System.String[]

TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik geçici transfer yasağı geldiği bildirildi. Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Elazığspor'a FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı iddialarının doğru olmadığını, 3 futbolcu konusunda geçici transfer yasağı olduğunu söyledi.


Eski futbolcular Hamidou Traore, Sarpong ve Segbefia olmak üzere toplamda 168 bin Euro borç nedeniyle FIFA'dan geçici transfer yasağı aldıklarına değinen Öztürk, bu borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda yasağın ortadan kalkacağını aktardı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:09 
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