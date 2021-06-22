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Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

22.06.2021 11:26

Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan elektrik işçisi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan elektrik işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elektrik işiyle uğraşan Ömer Basmacı arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Viranşehir, Şanlıurfa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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