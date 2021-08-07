Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da inşaata çalışan işçi, yüksek gerilim hattına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaata çalışan işçi, yüksek gerilim hattına kapılması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasına ait iki katlı yazıhane inşaatında çalışan Halil Erdil (45), iddiaya göre kafasını yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. Çarpma sonucu ağır yaralanan işçi, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçi Erdil'in cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika

Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi

Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti

Bahçesinde 10 ölü köpek bulundu! İşkence ile öldürdüğü düşünülen kadın ifade vermek istemedi

40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı

Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum

Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı

Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı