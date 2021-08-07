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Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

07.08.2021 16:19

Son dakika 3. sayfa haberi: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da inşaata çalışan işçi, yüksek gerilim hattına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaata çalışan işçi, yüksek gerilim hattına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasına ait iki katlı yazıhane inşaatında çalışan Halil Erdil (45), iddiaya göre kafasını yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapıldı. Çarpma sonucu ağır yaralanan işçi, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçi Erdil'in cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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