Son dakika... Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Derik'in Göktaş Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedi inemeyince durum çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi.
Olay yerine sevk edilen ekip merdiven yardımıyla kediyi kurtardı.
Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
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