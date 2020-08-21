Son dakika! Elektrik direğinde ölüm kalım savaşı - Son Dakika

Gaziantep'te, bir elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışan işçi, akıma kapıldı. Dakikalarca direkte akıma kapılan işçi ölümün kıyısından dönerken, o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 79 nolu cadde üzerindeki bir elektrik direğinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki elektrik hatlarını yenilemeye çalışan taşeron elektrik firması ekiplerinden bir işçi, direkte bulunan arıza gidermek için yukarı çıktı. Yukarı çıkan işçi, elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik hattının tam olarak kapatılmaması nedeniyle akıma kapıldı. İşçinin, direğin tepesinde dakikalarca akıma kapılma anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde direğin tepesindeki işçinin akıma kapılma anları korku dolu anlara sahne olurken çevredeki vatandaşlar da yardım etmek için çırpındı. Olay anında bazı vatandaşlar çığlık atarken, akıma kapılan işçi bir süre sonra kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye gelen taşeron firma ekipleri ise bölgede uzun süre inceleme yaptı. - GAZİANTEP