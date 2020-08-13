Son Dakika: Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede evi de sardı

Bahçedeki sundurma ve fırın yandı, yaşlı anne ile kızı faciadan kıl payı kurtarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir İnönü ilçesinde bir evin sundurmasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede yayılan yangın itfaiye ekiplerinin yardımı ile söndürülürken, evde bulunan yaşlı anne ile kızı mahalle sakinlerinin de yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay bugün öğle saatlerinde İnönü ilçesine bağlı Erenköy mahallesinde meydana geldi. 92 yaşındaki Fatma Cengiz ve 65 yaşındaki kızı Gülsüm Demir'in birlikte yaşadığı evin bahçesindeki sundurmada elektrik kontağından çıkan yangın evin bir bölümüne de sıçradı. Kısa sürede yangın tüm evi etkisi altına alırken olay sırasında evin içinde olan anne ve kız, mahalle sakinlerinin de yardımıyla evden çıkartıldı. Olay yerine yakın olan Bilecik'in Dodura Belediyesi'nden bölgeye sevk edilen 2 araçlık itfaiye ekibi yangını müdahale ederek kontrol altına aldı ve alevleri kısa sürede söndürdü. Olay sonucu bahçedeki sundurma ve fırın bölümünün yanı sıra evin büyük bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.