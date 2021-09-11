ELEKTRİKLİ BATTANİYEDEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika

Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Çilimli Caddesi'ndeki 2 katlı binanın alt katındaki evde tek başına yaşayan Labarnas Alpman, elektrikli battaniyeyi çalıştırarak uykuya daldı. Sabah elektrikli battaniyenin tutuşması üzerine evden dumanlar, yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, eve girdiklerinde Alpman'ın dumandan etkilenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Labarnas Alpman'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı.

Oğlu için Müge Anlı'da başvurmuştu, 6 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni sahile vurdu

Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti