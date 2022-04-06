Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu

06.04.2022 17:18
Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu

Son dakika haberler... Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Atatürk Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Kemal D.'ye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Elektrikli bisiklet sürücüsü ise kazadan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA

Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu

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Bisiklet, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı adam hastanelik oldu - Son Dakika


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