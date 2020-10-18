20 yıl önce kocası vefat etti, 5 çocuğunu büyüttü, 4 yetime de annelik yapıyor - Son Dakika

20 yıl önce kocası vefat etti, 5 çocuğunu büyüttü, 4 yetime de annelik yapıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da anne ve babaları vefat eden 4 yetime, kocası 20 yıl önce vefat eden 5 çocuk annesi 50 yaşındaki Remziye Tiker bakarak örnek oluyor.

Kovancılar ilçesinde 4 çocukları bulunan aileden baba Nurettin 5 yıl önce kanserden, eşi Zeliha ise 1 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybetti. Vefat eden Tiker çiftinin geriye yaşları 14 ile 20 arasında değişen 4 çocuğu kaldı. Yetim kalan Esma(20), Hüsna(18), Remziyeve Mehmet Ali'ye bakmak için, kocası 20 yıl önce vefat eden ve tek başına 5 çocuğunu büyüten yenge Remziye Tiker gönüllü oldu. Kendi çocuklarını okutup veteriner ve hemşire gibi meslek sahibi yapan Remziye Tiker, 1 yıldır amcasının çocuklarına annelik yaparak örnek bir profil oluşturdu. Maddi durumu iyi olmaması nedeniyle devlet desteği alan Tiker, 4 kardeşi de büyütüp birer yuva kurana kadar yanlarında olacağını aktardı.

"Çocuklarımdan ayırt etmiyorum"

Yetik kalan 4 kardeşin babasının kendisinin amcası olduğunu ve 5 yıl önce vefat ettiğini belirten Remziye Tiker, "1 yıl önce de anneleri vefat etti. Ben nereye gidersem kendimle götürüyorum. Tek bırakmıyorum. Onlarla yatıyorum. Mehmet Ali okula gidiyor. Benimde 5 çocuğum var. Eşim vefat etti. 5 çocuğumu da büyüttüm ve okuttum. Maddi durumumda yoktu. Allah şükür yine de okuttuk. Birisi veteriner diğer hemşire oldu"dedi.

Bu sefer amcasının çocuklarına baktığını aktaran anne Tiker;" Onları büyütüp evlendirirsem her şey tamamdır. Çocuklarımdan ayırt etmiyorum. Aynı benim çocuklarımdır. Zaten babaları amcamdı. Onlarda bizim yetimlerimizdir. Bu da bizim sınavımızdır. Biz bakıyoruz"ifadelerini kullandı.

Kendisine ve kardeşlerine yengesinin baktığını aktaran Esma Tiker ise "Onun hakkını ödeyemeyiz. Hepsi bizi çok seviyor ve onlardan çok memnunuz" diye konuştu.

Devletin sosyal ekonomik desteği sağlandı

Remziye Tiker'in çocuklara gönüllü olarak baktığını aktaran Kovancılar Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ümit Özpolat ise "Bugün toplumuza örnek teşkil edecek bir şekildedir. İnsanlar kendi ailesine, çocuğuna sahip çıkmazken bu şekilde sahip çıkmak ve her türlü ihtiyaçlarını gidermek kolay değil. Bizde Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi olarak alimizi ziyaret ettik. 4 çocuğumuzu normalde kurum bakımıza almamız gerekirken Remziye teyzemiz gönüllü olarak ben bakarım bir yere göndermem dedi. Bizde sosyal ekonomik destek yardımı bağladık. Onun dışında sosyal yardımlaşma vakfında destek veriyor. Bu yardımlarla birlikte 4 çoğumuz Remziye teyzemizin desteği ile burada bakılmaktadır. Anne babaları vefat etmiş. Biz 1 yıl önce anne vefat edince yenge ile görüşüp destek bağladık" şeklinde konuştu.