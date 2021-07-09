İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi tutuklandı.

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı. Aliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.