Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için zamanla yarıştılar

08.07.2022 13:59

Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için zamanla yarıştılar Sağlık ekipleri, tehlikeli akrepler kategorisindeki siyah akrebin soktuğu minik Muhammed için karadan ve havadan seferber oldu 'Acil' koduyla havalanan ambulans helikopter, 119 kilometrelik uzaklığa gidiş dönüş olmak üzere 1 saat...

Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için zamanla yarıştılar

Sağlık ekipleri, tehlikeli akrepler kategorisindeki siyah akrebin soktuğu minik Muhammed için karadan ve havadan seferber oldu

'Acil' koduyla havalanan ambulans helikopter, 119 kilometrelik uzaklığa gidiş dönüş olmak üzere 1 saat 17 dakikada Muhammed'i yoğun bakıma ulaştırarak sağlığına kavuşmasını sağladı

Sağlık personeliyle minik Muhammed'in helikopter içerisinde birbirlerine bakışları duygulandırdı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde en tehlikeli akrepler kategorisindeki kara akrebin soktuğu 8 aylık Muhammed bebek için sağlık personelleri havadan ve karadan seferber oldu. Hayati tehlikesi bulunan minik Muhammed, şehir merkezinden 119 km uzaklıktaki bölgeden helikopter ambulansla kent merkezine acil koduyla getirilerek yoğun bakıma alındı. Muhammed bebek, buradaki tedavi sonrası iyileşerek evine taburcu edildi. Zamanla yarışılan olayda, sağlık personeliyle minik Muhammed'in helikopter içerisinde birbirlerine baktıkları fotoğraf karesi ise duygulandırdı.

Kaş ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak isimli bebeğin elini kara akrep soktu. Aile, kendi imkanlarıyla bebeklerini hastaneye götürmek isterken, ihbarla birlikte Acil Sağlık Hizmetleri görevlendirildi. Muhammed bebek, yolda ambulansla alınarak Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kısa sürede teslim edildi. Burada yapılan muayene ve tetkiklerin sonucu, bebeğin kol ve bacaklarında soğukluk bulunması üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri bölümüne sevki talep edildi. Kent merkezinden saat 14.52'de havalanan helikopter ambulans, 35 dakikada Elmalı'ya ulaşıp, minik Muhammed'i alarak saat 16.09'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine teslimini sağladı.

Pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleşen Muhammed bebek, 24 saat gözetim altında tutulduktan sonra şifa ile taburcu edildi.

Kara akrep hakkında

Akrep sokması tehlikesinin büyük bir bölümü siyah akreplerden kaynaklanmaktadır. En tehlikeli akrepler kategorisinde bulunan kara akrepler, evlerde en çok görülen akreplerdir. Özellikle yenidoğanlar, küçük çocuklar, alerjik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar kara akrebin zehrine direnç göstermekte çok daha güçsüzdür ve tıbbi müdahale hızlı bir şekilde yapılmazsa hayatlarını kaybedebilirler.

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Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu Antalya'da akrep sokan 8 aylık bebek hızlı müdahaleyle sağlığına kavuştu Son dakika haberleri... AKREP SOKAN BEBEĞİN İMDADINA AMBULANS HELİKOPTER YETİŞTİ Son dakika haberleri... AKREP SOKAN BEBEĞİN İMDADINA AMBULANS HELİKOPTER YETİŞTİ
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed için zamanla yarıştılar - Son Dakika

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