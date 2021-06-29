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Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz - Son Dakika

Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz

29.06.2021 14:41

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili yaptığı açıklamada "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir." dedi.

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesi tüm kesimlerin büyük tepkisini çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, tahliyelere ilişkin itirazda bulundu. Açıklamada, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceği belirtildi.

"FAİLLERİN EN AĞIR CEZAYI ALMASI TEMENNİMİZDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik şu ifadeleri kullandı: "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.

"HUKUKİ SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz

ANNE VE ÜVEY BABANIN TAHLİYE EDİLMESİNE TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada anne ve üvey babanın tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARARINI GÖZETEREK TAKİBİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

21 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada ise bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir. Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Öte yandan tahliye kararı ve yaşanan istismar, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar binlerce paylaşımla Elmalı davasını Twitter'da TT yaptı.

Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ömer Çelik, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz - Son Dakika


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