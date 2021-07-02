Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı - Son Dakika

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. Söz konusu istismar olayıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan herkesi sevindiren açıklama geldi.

KORUNMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.