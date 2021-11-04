Son dakika! Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi" - Son Dakika

2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı için işaret ettiği yer ürküttü

Asgari ücret zammında masadaki rakamlar ortaya çıktı! Beğenen de olacak yetersiz bulan da

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu. (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz"