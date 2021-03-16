Son dakika: Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız" - Son Dakika

AA Editör Masası

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (2)

Bakan Elvan: "Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi."

Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."