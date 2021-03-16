Son dakika: Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız" - Son Dakika

Son dakika: Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız"
16.03.2021 10:40
Son dakika haber... AA Editör Masası AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA Editör Masası
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. (2)
Bakan Elvan: "Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi."
Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."
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