Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu

29.04.2022 15:02

Gelen son dakika haberlerine göre Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Mimaroğlu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Mimaroğlu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Derneğin Anadolu Yakası Şube Başkanlığı görevini yürüten Mimaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamu yararına çalışan derneğin 74 sene önce 28 Şubat 1948'de 19 meslek büyüğü tarafından kurulduğunu, 32 ilde 43 şubesi bulunduğunu, 150 bin emekli emniyet mensubunu temsil ettiğini söyledi.

Derneğin Türkiye'nin sessiz kahramanlarının bir araya geldiği, stratejik öneme haiz bir kurum olduğunu kaydeden Mimaroğlu, "Benim de mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum bu oluşum için Türkiye'nin birçok yerinden gelen talep ve meslek büyüklerimizin de ısrarı ile 29 Mayıs 2022'de gerçekleşecek olağan genel kurulda genel başkan adayı olduğumu emekli ve çalışan tüm meslektaşlarıma sizlerin vasıtasıyla ilan ediyorum." diye konuştu.

Genel başkan seçildiğinde 41 senelik meslek yaşamı boyunca gösterdiği özverili çalışmaya ekibiyle beraber devam edeceğini anlatan Mimaroğlu, 150 bin emekli personelin evlerine kadar ulaşacaklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve devlet desteklerinin yanlarında olduğunu dile getirdi.

Proje ve hedeflerini anlattı

Fiilen çalışan emniyet mensuplarının yararlandığı tüm imkanlardan emekli personelin de yararlanacağını belirten Mimaroğlu, "Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğümüzle gerekli girişimleri yapmış olup, çok kısa süre içerisinde işlerlik kazandıracağım. Yeni nesil yapılanma, çalışma ve iş modelleri geliştireceğiz. Kuracağımız yönetim ajansımız ile sorunlarımıza anında destek sağlamak için 24 saat çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetim ajansı fikriyle beraber profesyonel bir yaklaşım ortaya koyup, çağrı merkezi oluşturacaklarını söyleyen Mimaroğlu, "Türkiye genelindeki bütün emekli emniyet mensuplarının herhangi bir istek veya sorunları olduğu zaman her türlü konularıyla ilgileneceğiz, ilgili şubesine aktaracağız ve konularına çözüm götüreceğiz." diye konuştu.

Ayhan Mimaroğlu'na açıklama sırasında aralarında emekli emniyet müdürleri Yesugay Aksakal ve Coşkun Hayal'in de bulunduğu çok sayıda emekli emniyet mensubu eşlik etti.

Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu
Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu
Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu
Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor Sinop'ta Gezi Davası İçin Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Gruba Polis Engeli Sinop'ta Gezi Davası İçin Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Gruba Polis Engeli

Anadolu Yakası, Türkiye, Emekli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Otomobilin çarptığı köpek tampona sıkıştı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:37 Çıkan tartışma korkunç bitti: Genç kadın kocasını öldürdü
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'da boya ve vernik fabrikasında patlama: 3 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:10:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement