Son dakika! Emekli Emniyet Müdürü Mimaroğlu dernek başkanlığına aday oldu - Son Dakika

Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Mimaroğlu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Derneğin Anadolu Yakası Şube Başkanlığı görevini yürüten Mimaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamu yararına çalışan derneğin 74 sene önce 28 Şubat 1948'de 19 meslek büyüğü tarafından kurulduğunu, 32 ilde 43 şubesi bulunduğunu, 150 bin emekli emniyet mensubunu temsil ettiğini söyledi.

Derneğin Türkiye'nin sessiz kahramanlarının bir araya geldiği, stratejik öneme haiz bir kurum olduğunu kaydeden Mimaroğlu, "Benim de mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum bu oluşum için Türkiye'nin birçok yerinden gelen talep ve meslek büyüklerimizin de ısrarı ile 29 Mayıs 2022'de gerçekleşecek olağan genel kurulda genel başkan adayı olduğumu emekli ve çalışan tüm meslektaşlarıma sizlerin vasıtasıyla ilan ediyorum." diye konuştu.

Genel başkan seçildiğinde 41 senelik meslek yaşamı boyunca gösterdiği özverili çalışmaya ekibiyle beraber devam edeceğini anlatan Mimaroğlu, 150 bin emekli personelin evlerine kadar ulaşacaklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ve devlet desteklerinin yanlarında olduğunu dile getirdi.

Proje ve hedeflerini anlattı

Fiilen çalışan emniyet mensuplarının yararlandığı tüm imkanlardan emekli personelin de yararlanacağını belirten Mimaroğlu, "Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğümüzle gerekli girişimleri yapmış olup, çok kısa süre içerisinde işlerlik kazandıracağım. Yeni nesil yapılanma, çalışma ve iş modelleri geliştireceğiz. Kuracağımız yönetim ajansımız ile sorunlarımıza anında destek sağlamak için 24 saat çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetim ajansı fikriyle beraber profesyonel bir yaklaşım ortaya koyup, çağrı merkezi oluşturacaklarını söyleyen Mimaroğlu, "Türkiye genelindeki bütün emekli emniyet mensuplarının herhangi bir istek veya sorunları olduğu zaman her türlü konularıyla ilgileneceğiz, ilgili şubesine aktaracağız ve konularına çözüm götüreceğiz." diye konuştu.

Ayhan Mimaroğlu'na açıklama sırasında aralarında emekli emniyet müdürleri Yesugay Aksakal ve Coşkun Hayal'in de bulunduğu çok sayıda emekli emniyet mensubu eşlik etti.