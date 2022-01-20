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Emekli hakimin 'dolandırılma' davasında tanık dinlendi - Son Dakika

Emekli hakimin 'dolandırılma' davasında tanık dinlendi

20.01.2022 10:42
Emekli hakimin 'dolandırılma' davasında tanık dinlendi

EMEKLİ Danıştay hakimi S.Y.'yi dini inanç ve duygularını istismar ederek 550 bin lira dolandırdığı ve avukat olan iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Uğur A.'nın 66 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

EMEKLİ Danıştay hakimi S.Y.'yi dini inanç ve duygularını istismar ederek 550 bin lira dolandırdığı ve avukat olan iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Uğur A.'nın 66 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık ile müşteki S.Y. arasındaki para transferlerinin detaylı tespiti için dosyayı tekrar bilirkişiye gönderdi. Tanık olarak dinlenen esnaf Hakkı İnanç, "Burada bir dolandırılma olayı olmadı. Bir hakim nasıl dolandırılır" dedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Uğur A. katıldı. Duruşmada müştekiler S.Y.,  D.Y. ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen esnaf Hakkı İnanç müşteki S.Y.'yi 10 yıldır tanıdığını söyleyerek, "S.Y. benimle ortak iş yapmak istiyordu. Kadıköy'de esnafım. O ise hakimdi. Dostluğumuz bozulmasın diye ortak iş yapmadım. Uğur A.'yı şifacı olarak bana S. Y. tanıştırdı. 'İş yapacağız' dedi. Hatta S.Y. ve Uğur geldiler restorana, konuştuk. 'Olur' dedim. Şifahane açacaktık. Uğur A. propolisten bal yapıyordu. Erkekte sperme, kadınlarda da kiste iyi geliyordu. Hepimiz ortaya bir para koyduk. Şifahane için işlerini tamamlamasını bekledik. Bizi yaklaşık bir yıl bekletti. Sonra S.Y. ben şifa işi yapmayacağım hukuk işi yapacağım diyerek hukuk bürosu açtı. Siz gidin şifa işi yapın dedi. Hatta Uğur A. da ona büroyu açmak için yardımcı oldu. Burada bir dolandırılma olayı olmadı. Bir hakim nasıl dolandırılır. Sonra biz Uğur A. ile şifa işine girdik. Para benim hesabıma geliyordu. S. Y. işe girmediği için ona para göndermiyorduk. Ben 2-3 yıldır bu işi Uğur'la yapıyorum, hala da yapmaya devam ediyorum. Uğur A. zaten formülün sahibidir. Şifahane açmak için çaba sarf ediyoruz. Benim dolandırıldığımı söylemiş. Ben dolandırılmadım dolandırılsam şikayetçi olurdum" dedi.Mahkeme Başkanı, S.Y'nin hesabından sanığın hesabına 516 bin TL'lik para gönderildiğini, Uğur A.2nın ise S.Y'nin hesabına 218 bin TL para gönderildiğini belirterek aradaki 308 bin lira farkın neden oluştuğunu sordu.  Sanık Uğur A. ise savunmasında "Sizde sadece bir bankandan hareketlerim var. Başka bankadan da yolladım. Hatta sadece S.Y.'ye değil aile üyelerine de gönderdim paraları" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti para transferlerinin detaylı tespiti için dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede şüphelinin kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıttığı, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğinden bahsederek işlerini büyütmek adına emekli danıştay hakimi müşteki S.Y.'nin kendisi için yatırımcı olmasını istediği belirtildi. İddianamede şüpheli Uğur A.'nın müşteki S.Y.'yi Alevilik inancının kutsal simgeleri üzerinden sürekli etki altına aldığını ve kendisini 'Seyyid' olarak tanıttığı da anlatıldı. Dolandırıcılık suçunda olduğu gibi yine dini duyguları kullanarak eski hakimin avukat olan 2 kızı S.Y. ve D.Y.'ye cinsel istismarda bulunulduğu da belirtildi. Savcı, düzenlediği iddianamede şüphelinin müşteki S.Y.'ye karşı bir kez D.Y.'ye karşı zincirleme olarak 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' ve tüm müştekilere karşı zincirleme olarak 'Dini inanç ve duygularının istismarı' suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapsini istiyor.


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Danıştay, Kadıköy, Mahkeme, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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