28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Manavgat'ta gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan 'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor