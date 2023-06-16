Emekli maaşı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek.
BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak.
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