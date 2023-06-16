Emekli maaşı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek - Son Dakika
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Emekli maaşı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek

16.06.2023 11:14

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin merakla beklediği haber geldi. Maaş ve ikramiyeler 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek.

SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ

  • Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,
  • Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da
  • Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,
  • Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,
  • Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylık ve ikramiyelerini alacak.

BAĞKUR 22 HAZİRAN, EMEKLİ SANDIĞI 23 HAZİRAN'DA

BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak.

Son Dakika: Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek
YORUMLAR (9)
  • Serkan Basar: 4 düncü aya giriyoruz hala evrağımız tozlu raflarda bekletiliyor eyt liyiz dertliyiz Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
  • alos : İKRAMİYENİN ADI DEĞİŞTİRİLSE, AYRICA EMEKLİYE ZIRNIK VERMEYİN, ZATEN ÇOĞU BİRDAHAKİ SEÇİMDE OLMAYACAK. Cevap Yaz 6 32 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Alos herkes nasibi kadar yaşar ve ölür. Bu ömür yüce Allah tarafından belirlenmiş en gerçek vadedir. Allah sanada inşallah o günleri gösterir... 12 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Emekli maaşı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli maaşı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek - Son Dakika
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