BURSA'da emekli öğretmen Yusuf Karayün'ün (70) 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü eşi Aynur Karayün'ün (62) cenazesi toprağa verildi. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladığı, cinayetten kısa süre önce de tekrar barıştıkları öğrenildi.

Olay, dün sabaha karşı Karacabey ilçesi, Runguçpaşa Mahallesi, Yüksel Arda Sokak'ta meydana geldi. Emekli öğretmen Yusuf Karayün ile eşi Aynur Karayün tartıştı. Çıkan kavgada Yusuf Karayün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla intihara alkışan Karayün, yaralı halde polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Yusuf Karayün'ün henüz ifadesi alınamazken, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

KISA SÜRE ÖNCE BARIŞMIŞLAR

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan Aynur Karayün'ün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. 4 bıçak darbesi ile öldüğü belirlenen Karayün'ün cenazesi, Runguçpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Yusuf Karayün'ün Aynur Karayün ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden 1 çocuğu olduğu belirtildi. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladığı, cinayetten kısa süre önce de tekrar barıştıkları öne sürüldü.