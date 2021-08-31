28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, İzmir'de sağlık kontrolü için gittiği hastanede tedavi altına alındı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Bir, hastanede tedavi altına alındı. - İZMİR