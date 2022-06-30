Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 ile 7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 ile 7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak

30.06.2022 09:11

Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak.

2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 ile 7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak - Son Dakika


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