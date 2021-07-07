Son Dakika: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı öncesinde, emekli maaşlarına, Temmuz ayı enflasyon oranları kapsamında zam yapıldığını belirterek, emekli maaş ve ikramiyelerinin Bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını söylemişti.

İKRAMİYELER 13-16 TEMMUZ ARASINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.