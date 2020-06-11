Son dakika! Emekliye takviye maaş müjdesi! - Son Dakika

Son dakika! Emekliye takviye maaş müjdesi!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "istihdam kalkanı" paketi emeklinin yüzünü güldürecek önemli bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "istihdam kalkanı" paketi emeklinin yüzünü güldürecek önemli bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi. İki yıl içinde devreye alınacak olan sistemle emeklilerin çift maaş alması sağlanacak.

"İstihdam Kalkanı" paketi kapsamında hazırlanan sistemle emeklilerin çifte maaş alması hedefleniyor.

Türkiye'de çalışanlar emekli olduklarında iş hayatında aldıkları maaştan daha düşük bir emekli maaşı alabiliyor. Sistemle sağlanacak ikinci maaş ile gelirdeki düşüş önlenmiş olacak.

Çalışmalar kapsamında 2017'de başlatılan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeni dönemde TES'e aktarılması düşünülüyor.

İlk etapta çalışanların siteme zorunlu katılımı sağlanacak. Bu sayede çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. TES yürürlüğe girdiğinde iş değiştirenler veya yeni işe girenler kazanılmış haklarından mahrum kalmayacak bir güvenceye erişecek. Sistemde biriken kaynaklar emeklilik çağına kadar özel durumlarda belli oranlarda fon çekme hakkı olarak kullandırılacak. Örneğin ev alan ya da evlenenler fondan istifade edebilecek. Emekliliğe hak kazanıldığında ise mevcut sigorta sisteminin yanı sıra TES'ten de emekli aylığı alabilecek veya birikimini toplu para olarak çekebilecek.

TES, sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik yaş hadleri ile uyumlu olacak. Belirlenen yaş hadleri doldurulduktan sonra sistemden belli ıskonto ile çıkılabilecek. Bireysel emeklikten farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak olan sistem ile yılda 100 milyar liralık büyüme hedefleniyor. İşyeri bazlı, sektörel tamamlayıcı emekliliğin hayata geçmesiyle hem emeklinin geliri artacak hem de sermaye piyasaları derinleşecek. Sistemin iki yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

(İHA)

Son dakika! Emekliye takviye maaş müjdesi!

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Emekliye takviye maaş müjdesi! - Son Dakika

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