Son dakika haber | Emine Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı
03.11.2020 11:39
Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!" dedi.
Emine Erdoğan Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.Ayda'nın enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen fotoğrafını paylaşan Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!" dedi.
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