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KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a "geçmiş olsun" ziyareti (2) - Son Dakika

KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a "geçmiş olsun" ziyareti (2)

31.08.2021 17:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti, selzedeler ile tek tek görüşerek taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti, selzedeler ile tek tek görüşerek taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, ilk ziyaretini afetzedelerin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abana Öğrenci Yurdu'na yaptı. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, afetzedelerle sohbet etti.

Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Erdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyük bir felaket yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Gerçekten büyük bir felaket. Öncesinde televizyonlarda da izlemiştik. Çok üzüldük, onlarla birlikte gerçekten çok ağladık." dedi.

Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bakanlarımızın ifadelerine göre, en çok dere yataklarına yapılan evlerin yanlış durumlarından dolayı bu felaketin olduğu. Tabii ki bu felaket her zaman olan bir şey değil ama bunlar da bunu hızlandırdı maalesef." diye konuştu.

Devletin vatandaşların yaralarını kısa sürede sardığını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletimiz, belediyelerimiz, STK'larımız çok kısa zamanda buralara ulaşarak, gereken her şeyi en kısa zamanda, hatta Avrupa'da yapılamayan şeyleri de ilk defa Türkiye'de yaptık. Hem insan hem mekan hem de sokakların temizliği açısından kurumlarımız üzerine düşeni çok kısa zamanda yapmış. Ben de bire bir bunu burada teşhis ediyorum."

Halkın mağdur edilmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yurtlarda kalan vatandaşlarımızla bire bir görüştüm. Yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söylediler. Ben de memnuniyetle bunu görme fırsatı elde ettim. İnşallah bundan sonra bütün bunlar göz önüne alınarak, bakanlıklarımız gerekli araştırmaları yaparak şehirleşme nasıl olur en güzel örneklerini gösterecekler. Allah bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın. Halkımız rahat olsun gereken her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Bunu burada görmek beni memnun etti. Bütün bakanlıklarımıza, belediyelerimize, STK'larımıza, gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir gayretle burada hizmet verdiler. Gece günüz demeden bu hizmeti yaptılar."

Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. Ardından çalışmalara katılan askerlerle bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, özverili çalışmaları dolayısıyla askerlere teşekkür etti.

Yeni yapılacak dükkanların temel atma törenine de katılan Erdoğan, Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde afetzede çocuklara okul çantası, oyuncak ve bisiklet hediye eden Erdoğan, çocukların aileleriyle de bir süre sohbet etti.

Emine Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)
KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)
KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)
KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)
KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)
KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)
KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)
KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)
KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a geçmiş olsun ziyareti (2)

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a 'geçmiş olsun' ziyareti (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: KASTAMONU - Emine Erdoğan'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a "geçmiş olsun" ziyareti (2) - Son Dakika
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