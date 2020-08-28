Son dakika! Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i anma programına katıldı - Son Dakika

Son dakika! Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i anma programına katıldı

Bir son dakika haberine göre Gülseli KENARLI / İstanbul, DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Mihrişah Valide Sultan İmareti'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler'in vefatının 1. Yılı Anma ve Vakıf Yönetimi Tanışma Programı'na katıldı.

Son dakika! Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i anma programına katıldı, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Mihrişah Valide Sultan İmareti'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler'in vefatının 1. Yılı Anma ve Vakıf Yönetimi Tanışma Programı'na katıldı.

Programda ilk olarak Şenler, sağlığında sık sık ziyaret ederek ihtiyaç sahipleriyle bir araya geldiği Mihrişah Valide Sultan İmareti'nin bahçesindeki kabri başında anıldı. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Şenler için kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Erdoğan burada bir konuşma yaparak, "Ardında bıraktığı mirasa sahip çıkmak, hepimizin görevidir. Tahmin ediyorum, hepiniz Şule Yüksel Hanım'ın özel hayatımda çok önemli bir yeri olduğunu biliyorsunuz. Hayatıma kattığı değeri kelimelerle izah etmem gerçekten çok zor. Onun mücadelesine, önümüzde açtığı ufka, en yakın mesafeden şahitlik ettim. Müslüman kimliğinin, toplumun alt katmanlarına hapsedildiği bir dönemde o, cendereye sıkışmış bir kesim için rol model oldu. Dindar olmanın gericilik, yobazlık, çağ dışılık, geri kalmışlık gibi kelimelerle yan yana koyulduğu cümleleri, alt üst etti. Modern olmanın reçetesinin, tek tip kadın olma şartını, hükümsüz kıldı. O zamanlar çağdaşlık, bilhassa kadınların giyim kuşamına endeksleniyor, kadın üzerinden bir siyaset yürütülüyordu. Kentlilik ve modernlik, dindar kimliği tamamen dışlıyordu" dedi.

"MÜSLÜMAN KADINLARIN GİYEBİLECEĞİ TASARIMLAR ÜRETTİ"

Emine Erdoğan, "Gençlik yıllarımdan hatırladıklarıma göre, dinin gereklerine uygun, dindar bir hayat yaşamak isteyenler, adeta bir kimlik bunalımına itildiğini, saygıyı ve itibarı hak etmek için kendi özünü terk etmek imtihanıyla karşı karşıya kalıyordu. İşte böyle bir ortamda Şule Yüksel hanım, kendi içine doğru başlattığı yolculuğu, bir topluluğun, kendi özüne doğru yaptığı yolculuğa çevirme noktasında rol model oldu. Bir yazar, gazeteci olarak dar kalıplara, taşraya hapsedilmiş Müslüman kadın algısını, yerle bir etti. Modanın uluslararası nabzını tuttu. Fransız moda dergilerine uzanan araştırmaları, onun bu algılarla mücadele azminden başka bir şey için değildi. Bu arayışları sonunda, şehirdeki Müslüman kadınların giyebileceği tasarımlar üretti. ve bizzat kendi giyimi ile benim gibi şehir hayatına doğan binlerce genç kadına, hem şehirli, hem de dindar olmanın mümkün olduğunu gösterdi. Üstelik vakarla, onurla" diye konuştu.Erdoğan, "Şule Yüksel hanımın o dönem bize kazandırdığı en önemli şey 'çağın icapları' denen algıyı sorgulatmasıydı. Çağın icapları karşısında asimile olmak yerine, çağı kendi hakikatimize uyarlamaya davet ediyordu. Zamanı için en güncel araçları kullanmaktan da çekinmiyordu. Yazdığı romanlar da, bu anlamda Şule hanımın çağdaş duruşunun resmidir." dedi

"MÜSLÜMAN KADIN ÖRNEKLİĞİ, NESİLLER BOYU HEPİMİZE FAZLASIYLA YETER"Emine Erdoğan şöyle devam etti: "Şule Yüksel Şenler yine bir ilke imza atarak, genç bir Müslüman hanım olarak şehir şehir gezip konferanslar verdi. Anadolu'da verdiği bu konferanslara kadınıyla erkeğiyle on binler akın etmiştir. Bu, Halide Edip'ten bu yana belki de hiçbir kadın aktiviste nasip olmamıştır. Düşündüğüm zaman, bugün beni en çok sevindiren, verdiği mücadelenin meyvesini, dünya gözüyle de görmüş olmasıdır. Gençlere 'Sizler benim hayalimin süsüyken, bugün hayallerimin gerçeği olarak karşımdasınız.' diyebilmiş olması, büyük nimet. Elhamdülillah. Şule Yüksek Şenler'in aynasında bugünün şartlarına bakma ve onun mücadelesinin bugüne bakan yanını görme zamanı. O gün siyasal baskılar vardı, bugün de popüler kültürün dayatmaları var. Gençlerimizin zihinleri sistematik olarak bulandırılmaya çalışılıyor. Sadece hazlardan kurulu bir dünyaya davet ediliyorlar. Unutmayalım; bize kendi hakikatimizi terketme şartı koyan hiçbir teklif, muteber değildir. Gençlerimizin bunu çok iyi idrak edeceklerine inanıyorum. Kimliğimiz, dünyaya söylediğimiz sözümüzdür. 'Çağın icaplarına göre' kimliğimizi eğip bükmek, bizi sadece edilgen kitleler haline getirir. Şule Yüksel Şenler de, ortaya koyduğu aksiyon insanı karakteriyle, baskı unsurlarından nasıl özgürleşileceğini gösterdi bize. Bunu da son derece zarif bir şekilde yaptı. Kendine güvenen, düşünen, yazan, cesaret aşılayan bu Müslüman kadın örnekliği, nesiller boyu hepimize fazlasıyla yeter"

"MALCOLM X, MUHAMMED ALİ, ALİYA İZZETBEGOVİÇ GİBİ, ŞULE HANIM DA BASKININ ZİNCİRLERİNİ İSLAM'LA KIRDI"Emine Erdoğan, "Nasıl Rosa Parks, Malcolm X, Muhammed Ali gibi büyük şahsiyetler hak arayışında evrensel semboller haline geldiyse, Şule Yüksel Hanım da, mutlaka uluslararası tanınırlığa kavuşmalıdır. Bugün bilhassa dünyanın her yerindeki Müslüman kadınlar bir rol modele ihtiyaç duyuyorlar. Onları hedef alan baskılara karşı söylemlerini oluşturacak bir zemin arayışı içindeler. Yanlış kurulmuş cümleleri yeniden ve düzelterek kurmamız gerekiyor. İslam'ın kadına verdiği hakların Müslümanlar da dahil, hala layıkıyla anlaşılamamış olması en büyük üzüntümdür. Zihinlerini, İslam'la özgürleştirenlerin örnekliği, hepimiz için yol göstericidir. Malcolm X, Muhammed Ali, Aliya İzzetbegoviç gibi, Şule hanım da baskının zincirlerini İslam'la kırdı. Biz de Şule hanımın mirasını devralanlar olarak, bugün bizlere özgürlük kılıfı içinde dayatılan bütün kalıpları özgür bir beyin ve kalple sorgulamalıyız. Çünkü, Allah'tan başka hiçbir güce kul olmayan insan, gerçek anlamda özgürdür. 'İslamofobi' denilen ve üzerine her gün yeni bir tuğla ekledikleri o çirkin duvarı yıkmak istiyorsak, tıpkı Şule Yüksel gibi şahsiyetli birer Müslüman olmalıyız. Aşağılık kompleksleriyle değil, kendi değerlerimizi yükselterek dünya ile muhatap olmalıyız. Şule ablamızın vefatı, bir devrin kapanması değil, aksine, onun şahsında cisimleşen cesaretin, yeni nesillere aktarılması için, yeni bir sorumluluk sürecidir. Bu vakıf, Şule Yüksel'in mücadelesini, evrensel insan hakları mücadele tarihi içinde hakettiği yere yerleştirmeyi hedeflemektedir" diye konuştu.Şule Yüksel Şenler'in, İslam'la özgürleşmiş, değerleriyle kuşanmış bir kadının, nasıl da güçlendiğini, pek çok siyasi baskıya nasıl kafa tutabildiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, "Onun ayak izlerini takip ederek bugünlere gelen bizler, şimdi bu mücadele azmini, özgürleştiren imanı, gençlerimize anlatmak, aktarmak durumundayız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Vakfın Mütevelli Heyeti Üyeleri Fatma Bayram, Fatma Özdemir, Türkan Kumru, Hayati İnanç, Leyla Şahin Usta, Mihrimah Belma Satır, Ziya Altan Elmas, Gaffar Koca, Şeyma Döğücü ve Rabia İlhan ile aile fotoğrafı çekildi. Programın sonunda Şule Yüksel Şenler adına kurulan vakıf, ilk hayır faaliyetini gerçekleştirerek katılımcılara yemek ikramında bulundu.


Şule Yüksel Şenler, Emine Erdoğan, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i anma programına katıldı - Son Dakika


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