Son Dakika: Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika: Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı

Son dakika haberi: Emirgan Korusu'nda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Emirgan Korusu'nda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan Korusu'ndaki İspark Yat Limanı'na 100 metre mesafede bulunan ağaçlık alanda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda yangına çevreden atılan işaret fişeğinin neden olduğu belirlenmişti. İşaret fişeğini atan Vahap Ç. gözaltına alınmıştı. Yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde işaret fişeğinin atıldığı ve ağaçların üzerine düştüğü anlar yer alıyor.

(İHA)

Son Dakika: Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı

Emirgan Korusu, Sarıyer, Emirgan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 23:42

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı - Son Dakika
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