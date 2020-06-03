Son Dakika | Emlakçı evinde vurulmuş halde bulundu, yakınları gözyaşına boğuldu
Son dakika haberine göre Antalya'da borçları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen kişi evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.
Antalya'da borçları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen kişi evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybeden emlakçının yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu.
Olay, saat 16.30 sırasında, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 34 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Emlak ve oto kiralama üzerine iş yeri bulunan Bülent D. (50), ihtiyacı için üst kattaki dairesine çıktı. Yakınları bir süre geri gelmeyen Bülent D.'yi evde kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bülent D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bülent D.'nin yakınları ise bina girişinde feryat etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Bülent D.'nin çevresi tarafından sevilen bir esnaf olduğu ve hayatına son vermiş olabileceği üzerinde duruluyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:08 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Emlakçı evinde vurulmuş halde bulundu, yakınları gözyaşına boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi