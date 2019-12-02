Son Dakika Haberleri: Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
Son Dakika Spor Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika Spor

Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

6 saat önce

Adebayor maç sonunda şu ifadeleri kullandı: Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı.

Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı, System.String[]

Adebayor maç sonunda şu ifadeleri kullandı:


Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım. Kulüple centilmence bir anlaşmaya vardık. Ayrılışım problemli olmadı. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Burada yaşadığım süreçte çok güzel şeyler yaşadım. Türkiye'yi terketmiyorum. Ne zaman ayrılacağını bilen bir insanım. Türkiye'de ki taraftarlara teşekkür ediyorum. 3 yıl süre boyunca bana çok iyi davrandılar. Türkiye'ye belki yakın zamanda dönmem ama Türk futbolu için çok iyi şeyler umuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum.

Kayserispor, Adebayor, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emmanuel Adebayor, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı Burak Yılmaz gollere devam ediyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 05:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]