Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre halihazırda Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız yeni Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen isim Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız oldu.
1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğan Ayyıldız, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız, evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.
Ayyıldız sırasıyla şu görevlerde bulundu:
1992 – 2020 yılları arasında sırası ile;
10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız 18 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başladı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı - Son Dakika