Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı - Son Dakika
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Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı

26.06.2023 00:12

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre halihazırda Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız yeni Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen isim Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız oldu.

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğan Ayyıldız, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız, evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Ayyıldız sırasıyla şu görevlerde bulundu:

1992 – 2020 yılları arasında sırası ile;

  • 1992 – 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,
  • 1993 – 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,
  • 1995 – 1998 Nevşehir – Kozaklı Kaymakamı,
  • 2000 – 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,
  • 2003 – 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,
  • 2006 – 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,
  • 2010 – 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,
  • 2011 – 2013 Zonguldak Valisi,
  • 2013 – 2016 Aydın Valisi,
  • 2016 – 2020 İzmir Valisi olarak görev yaptı.

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız 18 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başladı.

Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı
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