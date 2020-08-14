Son dakika! Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan şehit polis memuruna başsağlığı mesajı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaçan şahısları kovalarken düşme sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hasan Çetinkol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan Aktaş'ın mesajında, "İstanbul-Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Hasan Çetinkol, 9 Mayıs 2020 tarihinde Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir adrese ihbarı üzerine intikal etmiş, kaçan şahısları yakalama çalışmaları esnasında dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 13 Ağustos günü kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadeleri yer aldı. - ANKARA