Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı - Son Dakika

Türkiye önceki gün ekonomi açısından tarihi günlerden birini yaşadı. Sabah saatlerinde yükselmeye başlayan dolar, 13'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. Doların hızla yükselmesinin ardından bu durumu fırsata çeviren bazı sosyal medya hesapları, vatandaşları sokağa davet etti.

271 HESAP HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları tahrik ettiği ve halkı galeyana getirdiği tespit edilen 271 hesap hakkında inceleme başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır"

"SANAL DEVRİYE YAPILIYOR" HATIRLATMASI

Diğer yandan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı.