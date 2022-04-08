Son dakika! Emniyet Müdürü Alçalar ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika! Emniyet Müdürü Alçalar ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

08.04.2022 11:05
Son dakika! Emniyet Müdürü Alçalar ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, Polis Haftası'nı kutladı, emniyet görevlilerine çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretin sonunda Vali Canalp, Emniyet Müdürü Alçalar ve beraberindeki personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ekrem Canalp, Edirne, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Emniyet Müdürü Alçalar ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Emniyet Müdürü Alçalar ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika
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