Son dakika! Emniyet Müdürü Alçalar ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Vali Canalp, Polis Haftası'nı kutladı, emniyet görevlilerine çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretin sonunda Vali Canalp, Emniyet Müdürü Alçalar ve beraberindeki personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.