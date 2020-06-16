Son Dakika | Emniyet Müdürü Artunay, JAKEM Komutanı Altın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın'ı ziyaret ederek Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.yıldönümünü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181.yıldönümü dolayısıyla JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın'ı ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu