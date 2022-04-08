Son dakika! Emniyet Müdürü Türk'ten Kaymakam Demirer'e ziyaret - Son Dakika
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Son dakika! Emniyet Müdürü Türk'ten Kaymakam Demirer'e ziyaret

08.04.2022 15:14
Son dakika! Emniyet Müdürü Türk'ten Kaymakam Demirer'e ziyaret

Son dakika 3. sayfa haberi... Muş'un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile beraberindeki polisler, "10 Nisan Polis Haftası" nedeniyle Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'i makamında ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile beraberindeki polisler, "10 Nisan Polis Haftası" nedeniyle Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'i makamında ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek program hakkında Kaymakam Demirer'e bilgi verdi.

Emniyet Müdürü İlker Ekşi, 10 Nisan Pazar günü 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacağını belirtti. Kaymakam Demirer, ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılını ve Polis Haftası'nı kutladı. Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında "10 Nisan Polis Haftasının" kutlandığını belitten Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, "177 yıl önce kurulan Türk Polis Teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, büyük başarılar elde etmiştir. Bu fedakarlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile başta İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye'de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu. - MUŞ

Son dakika! Emniyet Müdürü Türk'ten Kaymakam Demirer'e ziyaret

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Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü Hatay'da şehit polisler mezarları başında anıldı Hatay'da şehit polisler mezarları başında anıldı

Polis Haftası, Nisan, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Emniyet Müdürü Türk'ten Kaymakam Demirer'e ziyaret - Son Dakika


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