Emniyet şeridinde bekleyen kamyona otomobil çarptı: 1 kişi ölürken, bir çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Emniyet şeridinde bekleyen kamyona otomobil çarptı: 1 kişi ölürken, bir çocuk 2 kişi yaralandı

06.07.2022 10:37
Emniyet şeridinde bekleyen kamyona otomobil çarptı: 1 kişi ölürken, bir çocuk 2 kişi yaralandı

Ankara'da emniyet şeridinde bekleyen kamyonete otomobil arkadan çarptı.

Ankara'da emniyet şeridinde bekleyen kamyonete otomobil arkadan çarptı. Kazada ise 1 kişi hayatını kaybederken 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 5.30 sıralarında, Dumlupınar Bulvarı Ankara- Polatlı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen 34 NU 6434 plakalı otomobilin sürücüsü Dumlupınar Bulvarı Taymek mevkiinde sağ şeritte bekleyen 06 CSL 820 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil refüje savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yaralanan biri çocuk 2 kişiyi hastanelere sevk ederken otomobil içerisindeki bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada şoförün ise hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Trafik de yer yer aksamalar meydana gelirken, olay yerine gelen polis ekipleri akışı sağladı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Mehmet Kalay - İHA)

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Son dakika haberi: Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı Son dakika haberi: Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı Otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Emniyet şeridinde bekleyen kamyona otomobil çarptı: 1 kişi ölürken, bir çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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