Emniyet şeridini ihlal eden sürücü drone ile yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada drone tarafından havadan görüntülendi. Kısa süre sonra polis tarafından durdurulan sürücüye para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Başakşehir ilçesi E-80 Güney Yol Ispartakule Viyadük çıkışında uygulama gerçekleştirdi. Drone eşliğinde gerçekleştirilen uygulamada trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler tespit edildi. Emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü de drone kameralarına takıldı. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye para cezası uygulandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen uygulamada trafik kurallarını ihlal eden 17 sürücüye toplam 15 bin lira para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. - İSTANBUL